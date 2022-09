Matteo Renzi promette un’opposizione civile ma durissima a Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Il Terzo Polo non ha fermato la destra come avrebbe voluto. Ma si è fermato poco sotto l’8%: nessuna doppia cifra, dunque. «È una vittoria netta e senza incertezze. Tocca alla destra governare, vediamo se sarà capace di farlo», dice al Corriere il leader di italia Viva Matteo Renzi, alleato di Carlo Calenda. «Noi faremo un’opposizione seria e rigorosa, ma questo non mi impedisce di fare i complimenti a Meloni e ai suoi alleati. E augurare buon lavoro nel supremo interesse del Paese. Riconoscere il risultato fa parte di un rituale della democrazia che ha un valore doppio in tempi di continua delegittimazione. Non credo che governeranno meglio di come abbiamo fatto noi, ma tocca a loro. Noi faremo un’opposizione più civile di quella che hanno fatto a noi. civile ma ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 settembre 2022) Il Terzo Polo non ha fermato la destra come avrebbe voluto. Ma si è fermato poco sotto l’8%: nessuna doppia cifra, dunque. «È una vittoria netta e senza incertezze. Tocca alla destra governare, vediamo se sarà capace di farlo», dice al Corriere il leader di italia Viva, alleato di Carlo Calenda. «Noi faremoseria e rigorosa, ma questo non mi impedisce di fare i complimenti ae ai suoi alleati. E augurare buon lavoro nel supremo interesse del Paese. Riconoscere il risultato fa parte di un rituale della democrazia che ha un valore doppio in tempi di continua delegittimazione. Non credo che governeranno meglio di come abbiamo fatto noi, ma tocca a loro. Noi faremopiùdi quella che hanno fatto a noi.ma ...

BelpietroTweet : Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega… - fattoquotidiano : Il leader di Azione si era dato come obiettivo la soglia del 10%, ma non ci arriva. E intanto Matteo è già volato a… - PagellaPolitica : Secondo Giuseppe Conte, il jet privato di Matteo Renzi emette «4 milioni e 800 mila tonnellate di CO2» in una sola… - trimpa48 : RT @mariamacina: Anche Elena Bonetti ce l’ha fatta e Gelmini prenderà il posto in Toscana di Matteo Renzi che è stato eletto anche a Napoli… - Forever5Stelle : RT @LucianoLibero: Matteo Renzi a Rignano prende solo il 13%.In poche parole,lo schifano pure al paesello suo #RenziFaiSchifo -