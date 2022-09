Il Giro di Lombardia sarà l’ultima gara di Vincenzo Nibali: “Voglio provarci, questa corsa mi ha dato tanto” (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano ormai meno di due settimane all’ultimo grande appuntamento della stagione ciclistica internazionale: il Giro di Lombardia. La 116ma edizione della Classica delle foglie morte andrà in scena infatti sabato 8 ottobre e sarà teatro dell’ultima gara da professionista di Vincenzo Nibali. Il due volte vincitore della Monumento lombarda lascerà il ciclismo a fine 2022 e ha scelto proprio il Lombardia per chiudere la sua straordinaria carriera. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il 37enne siciliano ha raccontato le sue sensazioni in vista di sabato prossimo. “Per me il Lombardia è stata una gara che ho amato sin da quando sono diventato professionista. Anno dopo anno sono cresciuto e ho vinto ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Mancano ormai meno di due settimane all’ultimo grande appuntamento della stagione ciclistica internazionale: ildi. La 116ma edizione della Classica delle foglie morte andrà in scena infatti sabato 8 ottobre eteatro delda professionista di. Il due volte vincitore della Monumento lombarda lascerà il ciclismo a fine 2022 e ha scelto proprio ilper chiudere la sua straordinaria carriera. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il 37enne siciliano ha raccontato le sue sensazioni in vista di sabato prossimo. “Per me ilè stata unache ho amato sin da quando sono diventato professionista. Anno dopo anno sono cresciuto e ho vinto ...

_mart63 : Oct 1 Giro dell'Emilia (start) , Oct 3 Coppa Bernocchi (longlist) , Oct 4 Tre Valli Varesine (longlist) , Oct 6 Gra… - OdeonZ__ : Giro di Lombardia, il saluto di Nibali e Valverde. Ecco il percorso 2022 da Bergamo a Como… - VELOSPORT1960 : - Gazzetta_it : Giro di Lombardia, il saluto di due giganti: Nibali e Valverde. Ecco il percorso 2022 da Bergamo a Como - marcelgiorda : RT @senia65: @Nikyuao @marcelgiorda Ma no! C’è stata una gran parte di elettori che non ha votato. Ma guardi che non solo in Calabria viene… -