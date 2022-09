Gas, perdite nei gasdotti Nord Stream 1 e 2: “Danni deliberati” (Di martedì 27 settembre 2022) I due gasdotti Nord Stream, che collegano direttamente Germania e Russia, hanno subito Danni “senza precedenti” nelle ultime ore. Lo ha confermato Nord Stream AG, operatore dei due gasdotti, secondo cui “non è ancora possibile prevedere i tempi per la riparazione dell’infrastruttura di trasporto di gas”. I Danni, secondo la società, si sono verificati contemporaneamente lungo tre tratti dei gasdotti. Due delle perdite sono state scoperte in acque svedesi, su Nord Stream 1, fino agli scorsi mesi il principale gasdotto che collegava la Russia all’Europa. Una scoperta arrivata poco dopo quella di una perdita nel vicino gasdotto Nord Stream 2, mai entrato ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) I due, che collegano direttamente Germania e Russia, hanno subito“senza precedenti” nelle ultime ore. Lo ha confermatoAG, operatore dei due, secondo cui “non è ancora possibile prevedere i tempi per la riparazione dell’infrastruttura di trasporto di gas”. I, secondo la società, si sono verificati contemporaneamente lungo tre tratti dei. Due dellesono state scoperte in acque svedesi, su1, fino agli scorsi mesi il principale gasdotto che collegava la Russia all’Europa. Una scoperta arrivata poco dopo quella di una perdita nel vicino gasdotto2, mai entrato ...

