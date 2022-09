Formula 1 - Raddoppiano le gare Sprint nel 2023 (Di martedì 27 settembre 2022) Il format della Sprint Race è stato apprezzato anche quest'anno e la Formula 1 ha deciso che continuerà ad utilizzarlo anche nel 2023, raddoppiando il numero di appuntamenti. Il Consiglio Mondiale della FIA ha infatti approvato l'aumento da tre a sei gare Sprint, senza però confermare ancora su quali piste saranno disputate. Piccola rivoluzione. Il Mondiale di F.1 2023 sarà il più lungo della sua storia, con 24 Gran Premi in calendario. Oggi è arrivata la decisione ufficiale che in sei di questi si correrà nel formato Sprint che vede le qualifiche anticipare al venerdì, dopo una sola sessione di libere, e correre una mini-gara da 100 km il sabato per definire la griglia di partenza del GP domenicale. Dopo l'esperimento del 2021, quest'anno il format è stato leggermente ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) Il format dellaRace è stato apprezzato anche quest'anno e la1 ha deciso che continuerà ad utilizzarlo anche nel, raddoppiando il numero di appuntamenti. Il Consiglio Mondiale della FIA ha infatti approvato l'aumento da tre a sei, senza però confermare ancora su quali piste saranno disputate. Piccola rivoluzione. Il Mondiale di F.1sarà il più lungo della sua storia, con 24 Gran Premi in calendario. Oggi è arrivata la decisione ufficiale che in sei di questi si correrà nel formatoche vede le qualifiche anticipare al venerdì, dopo una sola sessione di libere, e correre una mini-gara da 100 km il sabato per definire la griglia di partenza del GP domenicale. Dopo l'esperimento del 2021, quest'anno il format è stato leggermente ...

