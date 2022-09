Confindustria Benevento | via a primo Corso di formazione duale

(Di martedì 27 settembre 2022) Giovedì 29 settembre, alle 11,30, nella Sala Assemblea di, il presidente Oreste Vigorito terrà la conferenza stampa di presentazione delditargato. La figura da formare è quella di operatore meccanico con indirizzo lavorazione meccanica per asportazione e de.Sei le aziende della filiera meccanica che hanno finora aderito al progetto: Cosmind, Nashira Hardmetals, Seieffe, Idnamic, Car segnaletica, Sapa e che saranno presenti all’incontro. Il performativo, realizzato dalla scuola “La Tecnica” è già stato strutturato e pronto per l’avvio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Così Claudio Monteforte, presidente Piccola Industria che introduce il il terzo Seminario del ciclo IN. CON. TRA dal titolo 'Analisi di mercato e Strategie di Ingresso nei ...... p residente di Piccola Industria- . La collaborazione con L'Università degli Studi del Sannio ed il format del ciclo di seminari In. Con. Tra. offre gli elementi utili a ...