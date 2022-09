Anche Scalvini preoccupa l’Atalanta | sostituito al 63? per infortunio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 settembre 2022) Bergamo. Non si può certamente dire cheabbia potuto vivere con tranquillità questa pausa per le nazionali di settembre. Dopo gli stop di Teun Koopmeiners e Merih Demiral, rientrati anzitempo dai ritiri delle loro selezioni rispettivamente per una commozione cerebrale e un lieve acciacco muscolare, si fermaGiorgio. Il classe 2003 è sceso in campo da titolare nel match che l’Italia Under 21 ha disputato nel pomeriggio di lunedì a Castel Di Sangro contro i pari età del Giappone (1-1 il risultato finale), ma ha dovuto arrendersi al 63? ad un problema al ginocchio che sarà da monitorare nelle prossime ore. Al momento la sua presenza per il match contro la Fiorentina di domenica è da considerarsi in dubbio, così come per Koopmeiners e Demiral. Maggiori indicazioni verranno fornite dopo gli esami strumentali nelle ...