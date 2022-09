Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi contro il GF VIP. La minaccia di andar via (Di lunedì 26 settembre 2022) Stasera la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata scoppiettante. Ma soprattutto, la produzione quest’anno non ha risparmiato niente e ha mostrato tutte le clip incriminanti dei concorrenti. Così a farne le spese sono state perlopiù Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà, ree di essere state molto critiche nei confronti di Ginevra Lamborghini e sull’affare Luca Salatino ed Elenoire. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello Vip 7 Durante la puntata è stata mostrata una clip particolarmente spinosa, in cui si vedono le tre concorrenti – soprannominate dal web le “tre vipere” – che criticano Ginevra Lamborghini in modo molto aspro, come ve ne avevamo parlato la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Stasera la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata scoppiettante. Ma soprattutto, la produzione quest’anno non ha risparmiato niente e ha mostrato tutte le clip incriminanti dei concorrenti. Così a farne le spese sono state perlopiùe Giaele De Donà, ree di essere state molto critiche nei confronti di Ginevra Lamborghini e sull’affare Luca Salatino ed. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7il Grande Fratello Vip 7 Durante la puntata è stata mostrata una clip particolarmente spinosa, in cui si vedono le tre concorrenti – soprannominate dal web le “tre vipere” – che criticano Ginevra Lamborghini in modo molto aspro, come ve ne avevamo parlato la ...

GiusCandela : Andrea Romano del Pd non è stato rieletto, la moglie Sara Manfuso è al #gfvip. Le sarà comunicato? - borghi_claudio : Mi dicono che al #GFvip sta entrando una ex frequentatrice del #goofy quando era la compagna di D'Attorre ovvero Sara Manfuso????? - evaevseva : RT @goddessrafferty: ceci chic ha camminato affinché sara manfuso potesse correre - DreamTeamCB : Attilio Romita e Sara Manfuso i veri due villain dell'edizione Loro sono i più bastardi di tutti #GFvip - ivanburatti : Viviamo in una simulazione in cui Sara Manfuso parlava con Pippo Civati di diritti civili davanti a Lilli Gruber.… -