L’addio di Lucia Azzolina, che “piange” sui banchi a rotelle: non l’ha votata quasi nessuno (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha perso lui e ha trascinato nel fallimento anche i suoi fedelissimi. Di Maio non ha più quel sorriso stampato sulla bocca e quell’atteggiamento un po’ supponente. Deve fare i conti con il consenso che non c’è più e con chi – a causa sua – non metterà piede in Parlamento. Tra questi c’è nientepopodimeno che Lucia Azzolina, passata alla storia politica come la “madre” di quegli inutili banchi a rotelle costati un occhio della testa. I numeri sono un incubo per la Azzolina È il giorno delL’addio, per l’ex grillina. Si era candidata per la Camera nel collegio uninominale di Siracusa, in tre collegi plurinominali della Sicilia e nel collegio Piemonte 2 – 01. Da qualche parte pensava di spuntarla. Macché, s’è beccata una batosta enorme. Non è stata eletta ai plurinominali poiché la sua ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Ha perso lui e ha trascinato nel fallimento anche i suoi fedelissimi. Di Maio non ha più quel sorriso stampato sulla bocca e quell’atteggiamento un po’ supponente. Deve fare i conti con il consenso che non c’è più e con chi – a causa sua – non metterà piede in Parlamento. Tra questi c’è nientepopodimeno che, passata alla storia politica come la “madre” di quegli inutilicostati un occhio della testa. I numeri sono un incubo per laÈ il giorno del, per l’ex grillina. Si era candidata per la Camera nel collegio uninominale di Siracusa, in tre collegi plurinominali della Sicilia e nel collegio Piemonte 2 – 01. Da qualche parte pensava di spuntarla. Macché, s’è beccata una batosta enorme. Non è stata eletta ai plurinominali poiché la sua ...

