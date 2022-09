Il centrodestra vince ma ora deve dimostrare di saper governare (per 5 anni) (Di lunedì 26 settembre 2022) vince il centrodestra, ma con sfumature diverse. E’ una vittoria di Giorgia Meloni, un pareggio di Berlusconi, e una sconfitta per Matteo Salvini. Paga l’opposizione al governo Draghi; di converso, gli elettori hanno punito chi si è infilato nell’avventura dell’unità nazionale insieme alla sinistra e ai cinque stelle. Questa la sintesi del risultato del centrodestra che riconquista Palazzo Chigi. Fratelli d’Italia incassa un voto poderoso che premia fondamentalmente la coerenza: in una fase politica “liquida”, in cui alleanze, partiti e governi si fanno e si disfanno a prescindere dai contenuti politici, il punto forte di Fdi è stata la “solidità” delle proprie posizioni lontano dalle poltrone. E una obiettiva capacità di connettersi alle fasce più in difficoltà nel paese, cavalcando temi concreti e rifuggendo i compromessi. Una donna ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 settembre 2022)il, ma con sfumature diverse. E’ una vittoria di Giorgia Meloni, un pareggio di Berlusconi, e una sconfitta per Matteo Salvini. Paga l’opposizione al governo Draghi; di converso, gli elettori hanno punito chi si è infilato nell’avventura dell’unità nazionale insieme alla sinistra e ai cinque stelle. Questa la sintesi del risultato delche riconquista Palazzo Chigi. Fratelli d’Italia incassa un voto poderoso che premia fondamentalmente la coerenza: in una fase politica “liquida”, in cui alleanze, partiti e governi si fanno e si disfanno a prescindere dai contenuti politici, il punto forte di Fdi è stata la “solidità” delle proprie posizioni lontano dalle poltrone. E una obiettiva capacità di connettersi alle fasce più in difficoltà nel paese, cavalcando temi concreti e rifuggendo i compromessi. Una donna ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - lorepregliasco : Oggi con 12 milioni di voti il centrodestra vince nettamente le elezioni. Nel 2008 con 12 milioni di voti il Pd di… - borghi_claudio : Noi come partito siamo andati come vedete. Ci sarà modo di analizzare il come e il perché. Il centrodestra vince, g… - marinellafly12 : In Puglia vince il centrodestra ma M5S è primo partito - graercules : RT @lorepregliasco: Oggi con 12 milioni di voti il centrodestra vince nettamente le elezioni. Nel 2008 con 12 milioni di voti il Pd di Vel… -