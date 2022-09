Elezioni 2022, Pd delude: tra i dem non escluso passo indietro Letta (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Poco dopo l’una è affidato a Debora Serracchiani il compito di presentarsi in sala stampa al Nazareno. E’ la prima analisi della sconfitta. “Non possiamo non attribuire la vittoria alla destra. Una serata triste. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento”, scandisce seria in volto. Una stoccata alla Lega e una al Terzo Polo “sotto le aspettative”. Anche se, a una prima occhiata, i centristi sembrano aver fatto più male ai dem che a Fi. Nemmeno una parola sul dato dei 5 Stelle. Elezioni 2022 – Tutti i risultati Al momento il Pd nelle proiezioni è ancora sotto il 20%. La cifra che fino a poche ore fa veniva indicata come soglia minima psicologica. Enrico Letta è al piano di sotto rispetto a quello della terrazza del Nazareno dove c’è la sala stampa. E’ nella sua stanza con Marco Meloni, le capigruppo, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Poco dopo l’una è affidato a Debora Serracchiani il compito di presentarsi in sala stampa al Nazareno. E’ la prima analisi della sconfitta. “Non possiamo non attribuire la vittoria alla destra. Una serata triste. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento”, scandisce seria in volto. Una stoccata alla Lega e una al Terzo Polo “sotto le aspettative”. Anche se, a una prima occhiata, i centristi sembrano aver fatto più male ai dem che a Fi. Nemmeno una parola sul dato dei 5 Stelle.– Tutti i risultati Al momento il Pd nelle proiezioni è ancora sotto il 20%. La cifra che fino a poche ore fa veniva indicata come soglia minima psicologica. Enricoè al piano di sotto rispetto a quello della terrazza del Nazareno dove c’è la sala stampa. E’ nella sua stanza con Marco Meloni, le capigruppo, ...

