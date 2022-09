Di Maio sconfitto: l'ex grillino sparisce dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente seggio per il ministro degli Esteri. Scoppiano le prime ironie sui social: "Gigino verso il ritorno al San Paolo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Niente seggio per il ministro degli Esteri. Scoppiano le prime ironie sui social: "Gigino verso il ritorno al San Paolo"

you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - lorepregliasco : Luigi Di Maio sconfitto nel collegio di Napoli Fuorigrotta. #ElezioniPolitiche2022 - repubblica : Luigi Di Maio e il flop di Impegno civico: il suo partito supera di poco lo zero. E viene sconfitto da Costa [a cur… - annabennardo2 : RT @fattoquotidiano: Con Impegno Civico sotto il 3%, nessuna possibilità di tornare in Parlamento - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Con Impegno Civico sotto il 3%, nessuna possibilità di tornare in Parlamento -