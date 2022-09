AEW: Tony Khan non vuole licenziare lottatori per farli andare in WWE, che fine farà Buddy Matthews? (Di lunedì 26 settembre 2022) La AEW si è imposta in pochissimo tempo come una valida concorrente della WWE, dando nuova luce e visibilità a tante ex Superstar di Stamford. Ma con l’ascesa di Triple H come responsabile della creatività, sembra che ci sia un’inversione di tendenza. Infatti, come abbiamo precedentemente riferito, Buddy Matthews vorrebbe seguire i passi di Malakai Black, e ha chiesto alla AEW una pausa per ricalibrarsi. E se questa era la prima ipotesi, nelle ultime ore sono arrivati altri dettagli. Niente inversioni di tendenza Secondo quanto detto durante la Wrestling Observer Newsletter, la AEW non ha rilasciato alcun commento riguardo le parole di Buddy Matthews. La situazione è simile a quella di Malakai Black, ma al momento non c’è alcuna richiesta di licenziamento: “Per quanto riguarda Buddy ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 26 settembre 2022) La AEW si è imposta in pochissimo tempo come una valida concorrente della WWE, dando nuova luce e visibilità a tante ex Superstar di Stamford. Ma con l’ascesa di Triple H come responsabile della creatività, sembra che ci sia un’inversione di tendenza. Infatti, come abbiamo precedentemente riferito,vorrebbe seguire i passi di Malakai Black, e ha chiesto alla AEW una pausa per ricalibrarsi. E se questa era la prima ipotesi, nelle ultime ore sono arrivati altri dettagli. Niente inversioni di tendenza Secondo quanto detto durante la Wrestling Observer Newsletter, la AEW non ha rilasciato alcun commento riguardo le parole di. La situazione è simile a quella di Malakai Black, ma al momento non c’è alcuna richiesta di licenziamento: “Per quanto riguarda...

