Tragedia sul Gran Sasso: morto escursionista romano (Di domenica 25 settembre 2022) Un bilancio devastante: due morti, entrambi coinvolti in drammatico incidente avvenuto sul Gran Sasso, ai pilastri di Pizzo Intermesoli. Dei due scalatori coinvolti, ancora non si conoscono le identità, ma stando a quanto riportato da emmelle.it solamente l'età e la provenienza: 55 e 42 anni, da Roma e Arezzo. Tremendo bilancio di due morti I contatti con le vittime si erano persi già da ieri pomeriggio, quando tra i familiari era scattato l'allarme in quanto risultavano scomparsi e non rintracciabili. La notizie, poi, ha cancellato ogni speranza o dubbio. Di fatto, i cellulari delle vittime risultavano non raggiungibili, oltre a ciò solamente un Grande silenzio, finché non si è dipanato il peggio.

EnricoLetta : Morire sul lavoro a diciotto anni per uno stage. Quella di #Portogruaro è una #tragedia che lascia attoniti, agghia… - Giorgiolaporta : Ci sono corpi ancora tiepidi in obitorio, gente dispersa e gli alleati di #Letta e del #Pd strumentalizzano la trag… - NotizieVirgilio : ?? Tragedia in montagna: due scalatori morti sul Gran Sasso Due uomini di 55 e 42 anni, che erano dispersi da ieri,… - LaNotiziaQuoti : Ancora una tragedia in alta quota. Due scalatori sono morti sul Gran Sasso e una delle due vittime, si è appreso ne… - DipaTraore3 : RT @romatoday: Tragedia in montagna: due scalatori morti sul Gran Sasso -