The Crown 5: svelata la data di uscita degli episodi con al centro Carlo e Diana (Di domenica 25 settembre 2022) Gli episodi di The Crown 5, che racconteranno la fine del matrimonio di Carlo e Diana, hanno ora una data di uscita. The Crown 5 ha ora una data di uscita: il 9 novembre, come rivelato con un breve teaser condiviso durante TUDUM. Il filmato, che potete vedere intorno al minuto 20 dell'evento in streaming, mostra gli interpreti di Carlo e Diana, coppia al centro dei nuovi episodi. Come nel caso delle stagioni precedenti della serie Netflix, la quinta stagione di The Crown presenterà un cast completamente nuovo guidato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) Glidi The5, che racconteranno la fine del matrimonio di, hanno ora unadi. The5 ha ora unadi: il 9 novembre, come rivelato con un breve teaser condiviso durante TUDUM. Il filmato, che potete vedere intorno al minuto 20 dell'evento in streaming, mostra gli interpreti di, coppia aldei nuovi. Come nel caso delle stagioni precedenti della serie Netflix, la quinta stagione di Thepresenterà un cast completamente nuovo guidato da Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II, Lesley Manville in quelli della principessa Margaret, Jonathan Pryce come il ...

