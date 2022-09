Quello strano tutorial al voto di Giorgia Meloni che invita a “cancellare” il simbolo di Fdi con una croce (Di domenica 25 settembre 2022) I voti della Lega li prende sicuramente così. #Meloni pic.twitter.com/XIGHMZQIks — Marco Noel (@MarcoNoel19) September 24, 2022 Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha pubblicato sui propri profili social un breve video in cui invita gli elettori al voto e fornisce le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per Fratelli d’Italia sulla scheda elettorale. Si tratta di un video molto breve, una sorta di “tutorial” su come votare pubblicato inizialmente sull’account TikTok di Giorgia Meloni, in cui Meloni dà un consiglio anche a chi non ha intenzione di votare per il partito di cui è Presidente: «Se invece non vuoi votare Fratelli d’Italia c’è un sistema: cancella il simbolo sulla scheda con una bella ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) I voti della Lega li prende sicuramente così. #pic.twitter.com/XIGHMZQIks — Marco Noel (@MarcoNoel19) September 24, 2022, leader di Fratelli d’Italia, ha pubblicato sui propri profili social un breve video in cuigli elettori ale fornisce le indicazioni per indicare correttamente la preferenza per Fratelli d’Italia sulla scheda elettorale. Si tratta di un video molto breve, una sorta di “” su come votare pubblicato inizialmente sull’account TikTok di, in cuidà un consiglio anche a chi non ha intenzione di votare per il partito di cui è Presidente: «Se invece non vuoi votare Fratelli d’Italia c’è un sistema: cancella ilsulla scheda con una bella ...

