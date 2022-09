Milan, il futuro di Leao è ancora in dubbio: un top club inglese fa sul serio! (Di domenica 25 settembre 2022) Il futuro di Rafael Leao con la maglia del Milan continua ad essere ancora un punto interrogativo. Le parti stanno lavorando per trovare un’intesa di massima sul rinnovo contrattuale. Al momento, però, non è stato raggiunto ancora nessun accordo. Il fantasista portoghese è diventato un punto fermo nell’undici titolare di Stefano Pioli. Tuttavia, però, su di lui sarebbe piombato un nuovo top club della Premier League. Leao Manchester City Milan Stando alle ultime di Record, su Leao ci sarebbe il forte del Manchester City. La dirigenza inglese e Pep Guardiola hanno seguito il calciatore attentamente nelle ultime settimane, tant’è che adesso c’è l’intenzione di provare a prenderlo. A quanto pare, però, ad ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Ildi Rafaelcon la maglia delcontinua ad essereun punto interrogativo. Le parti stanno lavorando per trovare un’intesa di massima sul rinnovo contrattuale. Al momento, però, non è stato raggiuntonessun accordo. Il fantasista portoghese è diventato un punto fermo nell’undici titolare di Stefano Pioli. Tuttavia, però, su di lui sarebbe piombato un nuovo topdella Premier League.Manchester CityStando alle ultime di Record, suci sarebbe il forte del Manchester City. La dirigenzae Pep Guardiola hanno seguito il calciatore attentamente nelle ultime settimane, tant’è che adesso c’è l’intenzione di provare a prenderlo. A quanto pare, però, ad ...

