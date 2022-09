La Curva Nord dell’Inter ancora contro Zhang: striscioni in tutta Milano (Di domenica 25 settembre 2022) Nuovi striscioni della Curva Nord dell’Inter contro il presidente Steven Zhang Nuova protesta degli esponenti della Curva Nord dell’Inter nei confronti del presidente Steven Zhang dopo quella dei giorni scorsi. Questa volta la protesta è stata estesa a tutta la città di Milano, dai Navigli alla Galleria fino all’Arco della Pace e fino a sotto la sede del club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curva Nord Milano – CN69 ®? (@cn69 official) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Nuovidellail presidente StevenNuova protesta degli esponenti dellanei confronti del presidente Stevendopo quella dei giorni scorsi. Questa volta la protesta è stata estesa ala città di, dai Navigli alla Galleria fino all’Arco della Pace e fino a sotto la sede del club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da– CN69 ®? (@cn69 official) L'articolo proviene da intermagazine.

