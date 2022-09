Italian Softball Series 2022 | Saronno mette le mani sullo scudetto | due vittorie su Bollate

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022) Duenelle prime due gare della finaleper l’Inox Team. Leprendono subito una direzione importante, perché il doppio successo è messo in opera direttamente a, sul campo dell’MKF. Questo 2-0 potrà trasformarsi in titolo tra una settimana, sabato prossimo. Eppure le partite sono molto lottate, specialmente gara-1, quella che vede Nicolini (lanciatrice vincente) e Bigatton sfidarsi senza esclusione di colpi. Inizio su di giri, conche passa avanti su singolo di Lozada e corsa a casa di Rotondo, aiutata da un errore difensivo di. Elisa Cecchetti, nella parte bassa del primo inning, non ci pensa su due volte: fuoricampo, 1-1. E nella terza ripresa ne piazza un secondo ...