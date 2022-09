Infortunio per Brozovic con la Croazia: l’Inter trema! (Di domenica 25 settembre 2022) Non arrivano delle buone notizie in casa Inter. In occasione della sfida di Nations League, tra Austria e Croazia, Marcelo Brozovic ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della gara. Al 16? il centrocampista croato si è accasciato improvvisamente, senza aver subito alcun colpo. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un problema muscolare alla coscia sinistra. Brozovic Inter Croazia Brozovic, dopo aver sentito tirare la gamba, ha chiesto subito il cambio. Al suo posto è entrato Majer, ma le condizioni del centrocampista dell’Inter verranno valutate nelle prossime ore. l’Inter non può che essere preoccupata. Si spera, ovviamente, che Brozovic possa essersi fermato in tempo. Gli esami delle prossime ore, però, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Non arrivano delle buone notizie in casa Inter. In occasione della sfida di Nations League, tra Austria e, Marceloha lasciato il campo dopo pochi minuti dall’inizio della gara. Al 16? il centrocampista croato si è accasciato improvvisamente, senza aver subito alcun colpo. Stando alle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un problema muscolare alla coscia sinistra.Inter, dopo aver sentito tirare la gamba, ha chiesto subito il cambio. Al suo posto è entrato Majer, ma le condizioni del centrocampista delverranno valutate nelle prossime ore.non può che essere preoccupata. Si spera, ovviamente, chepossa essersi fermato in tempo. Gli esami delle prossime ore, però, ...

