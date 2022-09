Bologna | Thiago Motta recupera un big in vista della Juventus

(Di domenica 25 settembre 2022), allenatore del, ritrova Musa Barrow per la sfida al rientro dopo la sosta, allenatore del, ritrova Musa Barrow per la sfida al rientro dopo la sosta. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’allenatore italo-brasiliano vuolere l’attaccante insfida contro la. Ieri è rientrato con il gruppo e sta lavorando perre la condizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Invece, da Skorupski ad Arnautovic, ilha in casa dei giocatori importanti per le proprie Nazioni eMotta dovrà essere bravo a tirare fuori il meglio da loro affinché possano ...Motta schiera il tridente con Barrow, Orsolini e l'unica punta Arnautovic. Soriano in mezzo al campo. Le probabili formazioni Juventus (4 - 3 - 3) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer,...Trovare spazio col Bologna, o partire a gennaio. Sono queste le prospettive di Emanuel Vignato, talento italo-brasiliano che in questa prima parte di stagione ha giocato soltanto scampoli di gara con ...Secondo quanto riferito da Repubblica, la speranza di Thiago Motta è quella di recuperare Musa Barrow per il match del Bologna contro la Juve, al rientro dalla sosta. L’attaccante ha rimediato una bot ...