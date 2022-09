Bean, ex ds del Leeds: «Lavorare con Cellino è come essere in manicomio» (Di domenica 25 settembre 2022) Graham Bean, ex diesse del Leeds ai tempi di Cellino, ha parlato ai microfoni del Daily Mail sul Presidente ora al Brescia Graham Bean, ex diesse del Leeds ai tempi di Cellino, ha parlato ai microfoni del Daily Mail sul Presidente ora al Brescia. Le sue dichiarazioni: «Lavorare a Leeds è stata una delle esperienze più bizzarre della mia carriera: a volte mi sembrava davvero di Lavorare in un manicomio e ho seriamente messo in dubbio di continuare a Lavorare per lui, a causa dei suoi brutti scatti d’ira. Tuttavia, ho imparato rapidamente che l’unico modo per affrontarlo era tenergli testa e dare il meglio che hai. Il morale del personale era il più basso che avessi mai visto durante la mia carriera, a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Graham, ex diesse delai tempi di, ha parlato ai microfoni del Daily Mail sul Presidente ora al Brescia Graham, ex diesse delai tempi di, ha parlato ai microfoni del Daily Mail sul Presidente ora al Brescia. Le sue dichiarazioni: «è stata una delle esperienze più bizzarre della mia carriera: a volte mi sembrava davvero diin une ho seriamente messo in dubbio di continuare aper lui, a causa dei suoi brutti scatti d’ira. Tuttavia, ho imparato rapidamente che l’unico modo per affrontarlo era tenergli testa e dare il meglio che hai. Il morale del personale era il più basso che avessi mai visto durante la mia carriera, a ...

