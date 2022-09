Affluenza alle 12 in Lombardia | code ai seggi di Bollate e Paderno attese di 15 minuti

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 25 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorai12 al 22.48% in, al 19% in tutta Italia. Il dato diDugnano (22.68%) e di(20.39%) è in linea con quello regionale e superiore a quello nazionale.12 di oggi nei Comuni a12 di domenica 25 settembre aDugnano ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.