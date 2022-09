Vivere in Vietnam e temere il braccio di ferro tra Usa e Cina (Di sabato 24 settembre 2022) La prima puntata del diario di viaggio nel sud est asiatico La seconda puntata del diario di viaggio nel sud est asiatico Quella Vietnamita è un’identità costruita sulla memoria della violenza e della guerra. Lo testimonia il fatto che quasi ogni monumento nazionale e ogni statua è in qualche modo legata all’ambito militare o della guerra. Gli unici luoghi davvero curati, maniacalmente, sono quelli del potere: le incarnazioni delle istituzioni devono essere pulite, limpide, nella piazza del municipio dove svetta, tra piastrelle ordinate e aiuole verdi, la statua di Ho Chi Minh, l’eroe patriarca che dichiarò l’indipendenza dal regime coloniale francese nel 1945 e che guidò il Vietnam del Nord alla riconquista di Saigon, che prese poi il suo nome. Facendo duecento metri, in qualunque direzione da un luogo di rilievo istituzionale, i marciapiedi si ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 settembre 2022) La prima puntata del diario di viaggio nel sud est asiatico La seconda puntata del diario di viaggio nel sud est asiatico Quellaita è un’identità costruita sulla memoria della violenza e della guerra. Lo testimonia il fatto che quasi ogni monumento nazionale e ogni statua è in qualche modo legata all’ambito militare o della guerra. Gli unici luoghi davvero curati, maniacalmente, sono quelli del potere: le incarnazioni delle istituzioni devono essere pulite, limpide, nella piazza del municipio dove svetta, tra piastrelle ordinate e aiuole verdi, la statua di Ho Chi Minh, l’eroe patriarca che dichiarò l’indipendenza dal regime coloniale francese nel 1945 e che guidò ildel Nord alla riconquista di Saigon, che prese poi il suo nome. Facendo duecento metri, in qualunque direzione da un luogo di rilievo istituzionale, i marciapiedi si ...

