Un registro per gli agenti stranieri e le novità del National Security Bill britannico (Di sabato 24 settembre 2022) In tema di sicurezza nazionale, il governo britannico di Liz Truss ha raccolto una pesante eredità dall’esecutivo guidato da Boris Johnson: il National Security Bill, attualmente al vaglio della commissione dopo le prime due letture della Camera dei Comuni. Il deputato tory Tom Tugendhat, considerato su falco nei rapporti con le autocrazie a partire da Russia e Cina, ne è stato il principale sostenitore da presidente della commissione Esteri. Ora sta seguendo l’iter della legge da minister con deleghe alla Sicurezza all’interno dello Home Office guidato dalla segretaria Suella Braverman. Il testo, come presentato dall’ex segretaria Priti Patel e annunciato a maggio durante il Queen’s Speech letto dall’allora principe Carlo, è diviso in quattro parti: “spionaggio sabotaggio e persone che agiscono per conto di potenze straniere”; “misure ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) In tema di sicurezza nazionale, il governo britannico di Liz Truss ha raccolto una pesante eredità dall’esecutivo guidato da Boris Johnson: il, attualmente al vaglio della commissione dopo le prime due letture della Camera dei Comuni. Il deputato tory Tom Tugendhat, considerato su falco nei rapporti con le autocrazie a partire da Russia e Cina, ne è stato il principale sostenitore da presidente della commissione Esteri. Ora sta seguendo l’iter della legge da minister con deleghe alla Sicurezza all’interno dello Home Office guidato dalla segretaria Suella Braverman. Il testo, come presentato dall’ex segretaria Priti Patel e annunciato a maggio durante il Queen’s Speech letto dall’allora principe Carlo, è diviso in quattro parti: “spionaggio sabotaggio e persone che agiscono per conto di potenze straniere”; “misure ...

BrunoBini1 : @ilLore79 Ma neanche per idea, è peggio di prima : il registro delle opposizioni è una cagata pazzesca, di consegue… - dottnoce : @ZioKlint mi pare però che l'acqua raggiunga il proprio volume minimo a 4 gradi e quindi a 0 gradi e a 8 (per esemp… - Paolo_r10 : @FrancoArlati La cosa buffa è che da professore universitario Conte compila tutti gli anni il registro, da ricercat… - dariochierchia : RT @UngaroStefano: Registro che in un Paese che a breve sarà governato da una missina e i suoi improponibili alleati, per molti il nemico p… - CarriaggioM : RT @UngaroStefano: Registro che in un Paese che a breve sarà governato da una missina e i suoi improponibili alleati, per molti il nemico p… -