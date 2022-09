Roma | svuota cantine e butta i rifiuti in strada | denunciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 settembre 2022) È stato sorpreso mentre abbandonavaingombranti nel quadrante nord della Capitale. Sono stati gli uomini della Polizia locale diCapitale. XV gruppo Cassia a beccare l’uomo mentre stava abbandonandoingombranti in modo indiscriminato. I cittadini danno il via alle indagini Sono stati i cittadini a innescare l’indagini. I residenti hanno segnalato, documentando con immagini quanto avevano visto. La Polizia locale ha acquisito agli atti la documentazione fotografica fornita dai cittadini e sotto la direzione della Dott.ssa Barbara Luciani, hanno avviato le indagini fino quando hanno rintracciato il furgoncino, trovato parcheggiato inprivo di copertura assicurativa e per tale motivo posto sotto sequestro. Ma le indagini sono proseguite per risalire al conducente che, portato presso gli ...