Return to Monkey Island: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di sabato 24 settembre 2022) Se siete cresciuti con i punta e clicca o avventure grafiche degli anni 90, non potrete non conoscere titoli come Broken Sword o Monkey Island, ed è proprio di quest’ultimo che vi parleremo quest’oggi, con la Recensione di Return to Monkey Island, l’ultimo capitolo della saga e delle avventure di Guybrush Threepwood, il quale giunge su PC e Nintendo Switch a distanza di anni dal precedente episodio, per la gioia di chi ha trascorso pomeriggi in compagnia del maldestro ed ironico pirata. Return to Monkey Island Recensione Il gioco si apre con il figlio di Guybrush, che porterà il giocatore a spendere la prima mezzora di gioco nell’apprendimento delle meccaniche e la risoluzione dei primi enigmi, fino all’incontro ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 24 settembre 2022) Se siete cresciuti con i punta e clicca o avventure grafiche degli anni 90, non potrete non conoscere titoli come Broken Sword o, ed è proprio di quest’ultimo che vi parleremo quest’oggi, con ladito, l’ultimo capitolo della saga e delle avventure di Guybrush Threepwood, il quale giunge su PC e Nintendo Switch a distanza di anni dal precedente episodio, per la gioia di chi ha trascorso pomeriggi in compagnia del maldestro ed ironico pirata.toIl gioco si apre con il figlio di Guybrush, che porterà il giocatore a spendere la prima mezzora di gioco nell’apprendimento delle meccaniche e la risoluzione dei primi enigmi, fino all’incontro ...

