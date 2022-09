Maxi concorso 2023 Agenzia delle entrate: più di 5mila i posti (Di sabato 24 settembre 2022) Un nuovo Maxi concorso è stato annunciato dall’Agenzia delle entrate, con un nuovo programma di assunzioni per il 2022 e il 2023: più di 4 mila sono i posti a concorso e diversi i profili ricercati. La conferma arriva anche da FiscoOggi, rivista online dell’AE, dove si evince che in due anni entreranno a far parte dell’Amministrazione circa 5.250 tra assistenti e funzionari. Assunzioni Agenzia delle entrate: i concorsi a cui è possibile ancora partecipare Al bando per il reclutamento di 900 assistenti geometri e periti edili per l’area Territorio, pubblicato già lo scorso agosto e già scaduto (la domanda di partecipazione poteva essere inviata entro il 23 settembre 2022), altri concorsi saranno ... Leggi su quifinanza (Di sabato 24 settembre 2022) Un nuovoè stato annunciato dall’, con un nuovo programma di assunzioni per il 2022 e il: più di 4 mila sono ie diversi i profili ricercati. La conferma arriva anche da FiscoOggi, rivista online dell’AE, dove si evince che in due anni entreranno a far parte dell’Amministrazione circa 5.250 tra assistenti e funzionari. Assunzioni: i concorsi a cui è possibile ancora partecipare Al bando per il reclutamento di 900 assistenti geometri e periti edili per l’area Territorio, pubblicato già lo scorso agosto e già scaduto (la domanda di partecipazione poteva essere inviata entro il 23 settembre 2022), altri concorsi saranno ...

