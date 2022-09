L'addio al tennis di Roger Federer tra lacrime ed applausi: 'Mi sono goduto ogni momento' (Di sabato 24 settembre 2022) E' finita con una sconfitta la carriera di Roger Federer , battuto con Rafa Nadal nel doppio a Londra per la Laver Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Vincitori al ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 24 settembre 2022) E' finita con una sconfitta la carriera di, battuto con Rafa Nadal nel doppio a Londra per la Laver Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Vincitori al ...

