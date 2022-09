La Torre Eiffel al buio prima di mezzanotte | anche la Dama di Ferro fa economia

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) –ala partire dalle 23.45 e non più all’una di notte. E’ stato attivato ieri sera il piano di risparmio energetico annunciato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che prevede di spegnere le luci della ‘di’ con poco più di un’ora di anticipo rispetto a quanto fatto finora, in coincidenza con l’uscita degli ultimi visitatori. Inoltre, per risparmiare, niente più scintillio die dell’una del mattino: i 40 chilometri di ghirlande e le 20mila lampadine che fanno brillare ogni ora lain tutti i suoi 330 metri di altezza si attivano ormai alle 23 per l’ultima volta. Il monumento simbolo di Parigi non è l’unico toccato dal provvedimento di sobrietà energetica: alle 22 si spengono infatti le luci dei musei ...

Come la Tour saranno spenti di sera anche gli altri palazzi municipali. La capitale francese, come il resto della Francia e dell'Europa, rischia di subire carenze di energia, razionamenti e ... Francia, così la guerra ha spento la Torre Eiffel Per rendere efficace la transizione al risparmio energetico e per sensibilizzare su questo tema in Francia, si è deciso di spegnere le luci di alcuni edifici turistici e storici prima del normale orar ...