Italia-Cina, Tocci (Iai): "Via della Seta non è un'opportunità" (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il memorandum sulla Via della Seta "non è un'opportunità e continuerà a non esserlo" dal punto di vista dell' "interesse nazionale dell'Italia". Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali (Iai), dopo che la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in una recente intervista ai media di Taiwan ha sostenuto che l'adesione all'iniziativa 'Belt and Road' è stata "un grosso errore". Anche eliminando dalla discussione il piano "ideologico e politico", e basando il giudizio solo su termini economici "nudi e crudi", dal memorandum firmato dal primo governo Conte "l'Italia non ha avuto tutto questi vantaggi economici" e per questo motivo "credo sia giusto metterlo in discussione", evidenzia Tocci, secondo cui ...

