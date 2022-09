iPhone 14 Pro: Apple mette una pezza al problema della fotocamera (Di sabato 24 settembre 2022) Un bug clamoroso che ha, inizialmente, sconvolto l’utenza e gli acquirenti di iPhone 14 Pro, con protagonista la fotocamera principale del nuovo top di gamma. Questa volta Apple sembrerebbe averci messo una tempestiva pezza: problema risolto. iPhone 14 Pro: risolto il problema della fotocamera – 24922 www.computermagazine.itVe ne avevamo ampiamente parlato qualche giorno fa e, in generale, sui social era dilagato il panico. iPhone 14 Pro, quindi il modello più costoso della line-up per il 2023, presentava un evidente problema alla lente principale. Il bug, che si palesava con l’utilizzo delle app di terze parti come TikTok, Instagram e Snapchat, faceva tremare e ronzare la ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Un bug clamoroso che ha, inizialmente, sconvolto l’utenza e gli acquirenti di14 Pro, con protagonista laprincipale del nuovo top di gamma. Questa voltasembrerebbe averci messo una tempestivarisolto.14 Pro: risolto il– 24922 www.computermagazine.itVe ne avevamo ampiamente parlato qualche giorno fa e, in generale, sui social era dilagato il panico.14 Pro, quindi il modello più costosoline-up per il 2023, presentava un evidentealla lente principale. Il bug, che si palesava con l’utilizzo delle app di terze parti come TikTok, Instagram e Snapchat, faceva tremare e ronzare la ...

