Imboscati e eroi. Una lezione delle democrazie

(Di sabato 24 settembre 2022) Va di moda dire “patria” e combattere per lei, ma quando lo dicono Mad Vlad e i suoi scherani ha un puzzo osceno, e lo spettacolo dei ragazzi russi arrestati oppure in fuga dalla tirannia è l’unico deodorante di cui disponiamo. Non ci può essere vera patria dalla parte sbagliata della storia, è chiaro. Ma la memoria tende a farsi i percorsi suoi, diventa un’immagine di velluto di Visconti che ci racconta come al centro del più risorgimentale dei racconti del Risorgimento, Senso di Boito, ci sia proprio un pavido disertore, un imboscato, il tenente austriaco Franz Mahler, e che senza la sua bassezza né la contessa Livia né noi avremmo capito altrettanto bene cosa sia l’amor di patria.e disertori, soldati che fanno il loro dovere e furbisono la trama della storia, sempre. Che si sia tra i buoni o tra i cattivi. Ma i figli dei re, dei ...