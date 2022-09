Il "numero magico" che decide le elezioni. Pregliasco: ecco gli scenari del voto (Di sabato 24 settembre 2022) "Molti elettori decidono negli ultimi giorni, e la storia delle elezioni ci insegna che bisogna essere pronti a tutto", spiegano i sondaggisti di YouTrend che alla vigilia del voto di domenica 25 settembre hanno diffuso una guida che individua gli indicatori da seguire durante lo scrutinio per capire prima di tutti quale sarà l'esito finale delle consultazioni. "Si osserva da tempo che il centrodestra è favorito per la vittoria, ma c'è la possibilità di un risultato sorprendente? Nelle prime ore dello scrutinio (e della #maratonaYouTrend) sarà importante tenere d'occhio questi indicatori" premette l'istituto guidato da Lorenzo Pregliasco su Twitter che indica i scenari che potranno scaturire dal voto. Si osserva da tempo che il centrodestra è favorito per la vittoria, ma c'è la possibilità di ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) "Molti elettori decidono negli ultimi giorni, e la storia delleci insegna che bisogna essere pronti a tutto", spiegano i sondaggisti di YouTrend che alla vigilia deldi domenica 25 settembre hanno diffuso una guida che individua gli indicatori da seguire durante lo scrutinio per capire prima di tutti quale sarà l'esito finale delle consultazioni. "Si osserva da tempo che il centrodestra è favorito per la vittoria, ma c'è la possibilità di un risultato sorprendente? Nelle prime ore dello scrutinio (e della #maratonaYouTrend) sarà importante tenere d'occhio questi indicatori" premette l'istituto guidato da Lorenzosu Twitter che indica iche potranno scaturire dal. Si osserva da tempo che il centrodestra è favorito per la vittoria, ma c'è la possibilità di ...

