Da giugno 40 tonnellate di alimenti non idonei sequestrati dai Nas (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito del piano di controllo durante il periodo divacanze "Estate Tranquilla 2022" dal mese di giugno ad oggi, i NAS hanno effettuato 10.058 ispezioni che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 3.483 strutture (pari al 35% circa degli obiettivi controllati), a seguito delle quali sono state segnalate alle Autorità Giudiziaria e Sanitaria 3.214 operatori di settore e contestate oltre 5 mila sanzioni per un valore complessivo di oltre 3 milioni 506 mila euro. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 40 tonnellate di alimenti non idonei al consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura/sospensione di 240 imprese commerciali irregolari. Comparto alimentare e turistico Principali obiettivi dei controlli dei Carabinieri NAS sono state le attività del settore turistico o situate in ...

