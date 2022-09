Berrettini vince in Laver Cup e fa sorridere Federer | ' Per lui ho provato a'

(Di sabato 24 settembre 2022) Matteoha completato la prima vittoria per il Team Europe, la squadra dell'Europa, nella seconda giornata dellaCup. Dopo il 2 - 2 al termine degli incontri di ieri, l'Europa è ora in ...

Eurosport_IT : ??-??-??-??-??-?? ?????? Berrettini vince il tie-break del primo set contro Auger per 13-11 ?? #EurosportTENNIS | #LaverCup… - AnsaRomaLazio : Laver Cup: Berrettini vince sotto gli occhi di Federer. Azzurro batte Auger-Aliassime e porta avanti l'Europa #ANSA - emiliagagliardi : RT @Eurosport_IT: ??-??-??-??-??-?? ?????? Berrettini vince il tie-break del primo set contro Auger per 13-11 ?? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Be… - quemadator221 : #NovakDjokovic che consiglia #Berrettini e Matteo vince...che grande cosa! #LaverCup - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Laver Cup: Berrettini vince contro Auger-Aliassime sotto gli occhi di Federer -

... 2022, il racconto che ha fatto sorridere Federer in Laver Cup "E' sempre una grande battaglia ogni volta che affronto Felix. E' un grandissimo giocatore, nel tiebreak ho dovuto tirar ...DIRETTA/ Reggiana San Donato (risultato 0 - 0) streaming tv: Cauz non trova la porta Molto intenso già il primo set diAuger - Aliassime, con equilibrio e servizi sempre rispettati fino ...Matteo Berrettini ha completato la prima vittoria per il Team Europe, la squadra dell'Europa, nella seconda giornata della Laver Cup. Dopo il 2-2 ...Matteo Berrettini ha parlato del ritiro dal tennis di Roger Federer subito dopo la sfida vinta in Laver Cup contro Felix Auger-Aliassime ...