TS – ecco chi resta e chi saluta (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 11:16:07 Flash news da TS: TORINO – Non ci sarà un altro tormentone come “il Dybala 2022”: rinnovo sì, rinnovo forse, rinnovo no. Ma sicuramente nelle prossime settimane non mancherà il lavoro ai dirigenti bianconeri. Finito il mercato estivo e, in attesa di quello invernale, cominciano le grandi manovre in vista dei prolungamenti (o dei divorzi) dei giocatori a fine contratto (2023) o vicini alla scadenza (2024). Da Alex Sandro a Juan Cuadrado, da Adrien Rabiot a Carlo Pinsoglio fino a Angel Di Maria. Casi diversi e stipendi differenti (il dettaglio al lordo nella tabella a fianco), ma la missione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del direttore sportivo Federico Cherubini resta la stessa: rinforzare la rosa abbassando il monte stipendi generale. Attesa Di Maria Un occhio al campo e uno ai conti, anche nei rinnovi. L’Arrivabene atto II ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 23 settembre 2022) 2022-09-23 11:16:07 Flash news da TS: TORINO – Non ci sarà un altro tormentone come “il Dybala 2022”: rinnovo sì, rinnovo forse, rinnovo no. Ma sicuramente nelle prossime settimane non mancherà il lavoro ai dirigenti bianconeri. Finito il mercato estivo e, in attesa di quello invernale, cominciano le grandi manovre in vista dei prolungamenti (o dei divorzi) dei giocatori a fine contratto (2023) o vicini alla scadenza (2024). Da Alex Sandro a Juan Cuadrado, da Adrien Rabiot a Carlo Pinsoglio fino a Angel Di Maria. Casi diversi e stipendi differenti (il dettaglio al lordo nella tabella a fianco), ma la missione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e del direttore sportivo Federico Cherubinila stessa: rinforzare la rosa abbassando il monte stipendi generale. Attesa Di Maria Un occhio al campo e uno ai conti, anche nei rinnovi. L’Arrivabene atto II ...

