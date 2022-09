Rosalinda Cannavò, riemerge il passato: “Non volevo più vivere” (Di venerdì 23 settembre 2022) Rosalinda Cannavò ha fatto riemergere alcuni dettagli dolorosi del passato: “Non volevo più vivere, non volevo neanche scendere dal letto la mattina“. Ecco lo straziante racconto e le cause di questo periodo difficile. Dopo la sua partecipazione al GF Vip 5, Rosalinda Cannavò ha avuto la possibilità di far ripartire la sua carriera nel mondo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)ha fattore alcuni dettagli dolorosi del: “Nonpiù, nonneanche scendere dal letto la mattina“. Ecco lo straziante racconto e le cause di questo periodo difficile. Dopo la sua partecipazione al GF Vip 5,ha avuto la possibilità di far ripartire la sua carriera nel mondo L'articolo proviene da Inews24.it.

