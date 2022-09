Musica a tutto volume e alcol a minorenni, arriva il controllo e aggrediscono i poliziotti: chiuso bar (Di venerdì 23 settembre 2022) La Polizia di Stato sospende la licenza al titolare di un bar e chiude il locale per 10 giorni. E’ successo a Marina di Cerveteri dove nel corso della mattinata gli agenti del commissariato di Ladispoli hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di Roma con il quale ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni con conseguente chiusura del bar. Gli esposti del vicinato: Musica a tutto volume e schiamazzi L’esercizio commerciale, a seguito dei controlli effettuati dagli operatori del Commissariato, oltre a risultare abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia, è stato più volte sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a soggetti minori di età, in palese violazione dei divieti stabiliti al riguardo. Nei confronti del locale inoltre, nei mesi scorsi, i residenti della zona avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) La Polizia di Stato sospende la licenza al titolare di un bar e chiude il locale per 10 giorni. E’ successo a Marina di Cerveteri dove nel corso della mattinata gli agenti del commissariato di Ladispoli hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore di Roma con il quale ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni con conseguente chiusura del bar. Gli esposti del vicinato:e schiamazzi L’esercizio commerciale, a seguito dei controlli effettuati dagli operatori del Commissariato, oltre a risultare abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia, è stato più volte sanzionato per aver somministrato bevandeiche a soggetti minori di età, in palese violazione dei divieti stabiliti al riguardo. Nei confronti del locale inoltre, nei mesi scorsi, i residenti della zona avevano ...

teatrolafenice : Il sipario si è alzato da poco sul'ultima recita di 'Madama Butterfly' che registra anche stasera un entusiasmante… - MarcoMm : Ho scritto un articolo a cui tengo tantissimo. Settembre 1997: arriva @mtvitalia. Tabula Rasa Elettrificata dei CSI… - ssoofyya_ : RT @tommyscrive: la musica la mattina in bus è veramente il rimedio a tutto - tearinyourheart : RT @tommyscrive: la musica la mattina in bus è veramente il rimedio a tutto - pietro_viccari : RT @tommyscrive: la musica la mattina in bus è veramente il rimedio a tutto -