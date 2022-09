Gazzetta_it : Milan, ancora un infortunio: si ferma anche Kjaer - DiMarzio : #Milan, infortunio #Maignan: #Tatarusanu può rientrare in lista UEFA? Cosa dice il regolamento - sportface2016 : #Milan, infortunio per #Kjaer con la #Danimarca: problema alla caviglia - giancarlolabat : RT @MilanPress_it: Le condizioni di #Kjaer ?? - MilanPress_it : Le condizioni di #Kjaer ?? -

Stefano Pioli, in tribuna a San Siro per Italia - Inghilterra, forse sta pensando ad altro. Per esempio al suoche continua a perdere i pezzi. L'ultimo in ordine di tempo è Simon Kjaer. Quanto rivelato dal c.t. danese Kasper Hjulmand non può lasciare tranquilli i rossoneri: "Kjaer ha sentito un leggero ......pere altri per scelta prettamente tecnica non sono stati neanche convocati. Le defezioni dell'ultima ora riguardano il bomber della Lazio, Ciro Immobile, e il centrocampista del, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il centrale rossonero è uscito nel finale della partita di Nations League persa contro la Croazia: le sue condizioni saranno valutate dal ct Hjulmand nei prossimi giorni ...