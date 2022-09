LIVE – Sonego-Korda 6-4 4-3, quarti di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 23 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Korda, sfida valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Metz. Test complicato per l’azzurro, contro il ventiduenne americano che su queste superfici sembra poter esprimere un ottimo LIVEllo di tennis. Lo ha dimostrato anche nel match di ottavi di finale contro Musetti. Ma Sonego arriva con fiducia dopo due buone vittorie, che mancavano da un po’ di tempo. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Sonego-Korda 6-4 4-3 SECONDO SET- BREAK Sonego! L’azzurro strappa il servizio al rivale e sale sul 4-3! SECONDO SET- Palla break Sonego. SECONDO SET- Grande reazione di Lorenzo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ile latestuale di, sfida valevole per ididell’Atp 250 di. Test complicato per l’azzurro, contro il ventiduenne americano che su queste superfici sembra poter esprimere un ottimollo di tennis. Lo ha dimostrato anche nel match di ottavi dicontro Musetti. Maarriva con fiducia dopo due buone vittorie, che mancavano da un po’ di tempo. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI6-4 4-3 SECONDO SET- BREAK! L’azzurro strappa il servizio al rivale e sale sul 4-3! SECONDO SET- Palla break. SECONDO SET- Grande reazione di Lorenzo, ...

zazoomblog : LIVE Sonego-Korda 6-4 1-2 ATP Metz 2022 in DIRETTA: fasi iniziali del secondo set quasi innocue - #Sonego-Korda… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Korda 6-4 1-2 quarti di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Korda #quarti #finale #… - zazoomblog : LIVE Sonego-Korda 6-4 ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sonego-Korda #DIRETTA: #l’a… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Korda 3-2 quarti di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Korda #quarti #finale #2022… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Korda 1-1 quarti di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Korda #quarti #finale #2022… -