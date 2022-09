L' estate è finita | nubifragi e rischi alluvione dal weekend

Leggi su agi

(Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Inizia l'autunno e si avvicina una perturbazione estrema: dalpiogge potenzialmente alluvionali inizieranno a colpire il nord-ovest e tutto il versante tirrenico cono elevato dalla Liguria alla Toscana, molto elevato tra Lazio e Campania con possibiliin sequenza. La giornata di oggi vedrà ancora condizioni piuttosto fresche al mattino e con qualche temporale sulle isole maggiori, in attesa di un forte peggioramento dalla Francia verso il mar Ligure. Nella notte infatti arriveranno le prime piogge intense sul Ponente ligure in spostamento verso il resto della regione e l'alta Toscana; il maltempo di sabato investirà poi Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, in ulteriore spostamento anche verso resto della Toscana, Umbria e Lazio. In serata la Campania ed il Nord-Est potrebbero essere l'ulteriore ...