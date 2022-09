Inter | la Curva Nord | Zhang vattene!

(Di venerdì 23 settembre 2022) Torna a farsi sentire lain un momento delicatissimo per l'. Quattro giorni fa un comunicato spiegava infatti come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto...

MILANO - Dura presa di posizione da parte dellaNord. Gli ultras dell', dopo la riunione che svolgono ogni settimana di giovedì sera vicino a San Siro, hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook un'eloquente scritta a caratteri cubitali:...Torna a farsi sentire laNord in un momento delicatissimo per l'. Quattro giorni fa un comunicato spiegava infatti come le responsabilità della crisi non fossero da addossare soltanto sull'allenatore ma anche sui ...Gli ultrà dell'Inter escono allo scoperto proprio in questi giorni in cui il dibattito è più che mai acceso su Simone Inzaghi ...Zhang vattene – Rottura totale tra il presidente dell’Inter Zhang e gli ultras nerazzurri. Eloquente il messaggio apparso su un muro poche ore fa con su scritto: “Zhang vattene“. La Curva Nord dice ba ...