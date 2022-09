I referendum di oggi nei territori occupati dell’Ucraina e il rischio escalation nucleare (Di venerdì 23 settembre 2022) oggi, 23 settembre, la Russia apre i seggi elettorali per i referendum nei territori occupati in Ucraina. A sette mesi dall’inizio della guerra e dopo i rovesci al fronte, Mosca chiama al voto le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e gli Oblast di Cherson e Zaporizhzhia. Per un totale del 15% del territorio che appartiene all’Ucraina. Le urne sono aperte anche in Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia. Nell’area si trovano numerosi sfollati: in molti già chiedono la cittadinanza russa. Così come nella Chukotka, dove i seggi si apriranno soltanto il 27 settembre. La Russia annetterà formalmente le aree dopo i risultati. E, secondo gli esperti, questa mossa costituirà il precedente per l’escalation del conflitto. Già preparata da Vladimir Putin nel discorso che ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022), 23 settembre, la Russia apre i seggi elettorali per ineiin Ucraina. A sette mesi dall’inizio della guerra e dopo i rovesci al fronte, Mosca chiama al voto le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e gli Oblast di Cherson e Zaporizhzhia. Per un totale del 15% delo che appartiene all’Ucraina. Le urne sono aperte anche in Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia. Nell’area si trovano numerosi sfollati: in molti già chiedono la cittadinanza russa. Così come nella Chukotka, dove i seggi si apriranno soltanto il 27 settembre. La Russia annetterà formalmente le aree dopo i risultati. E, secondo gli esperti, questa mossa costituirà il precedente per l’del conflitto. Già preparata da Vladimir Putin nel discorso che ha ...

