Elemosine digitali in Chiesa a Torino con Satispay

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ormai l’era del digitale sta facendo sempre più progressi. Addirittura leinsono diventate: infatti, a, precisamente in quella di piazza Santa Giulia (nel cuore della movida), è entratocome metodo di pagamento elettronico per far sì che i fedeli possano lasciare un’offerta attraverso il proprio smartphone. La lotta al contante è all’ordine del giorno ed il cambiamento verso lazzazione sta interessando anche le parrocchie di diverse città. Il prete delladi Santa Giulia (di metà ‘800), don Gianluca Attanasio, si è messo a lavoro per rendere disponibile ai fedeli un metodo innovativo per poter effettuare elemosina. Infatti, accanto alla tradizionale cassetta dove inserire le monete e banconote, il parroco ha ...