Armenia vs Ucraina – pronostico e possibili formazioni

Sabato 24 settembre l'Armenia affronta l'Ucraina nel Gruppo B1 della UEFA Nations League. I padroni di casa hanno la possibilità di allontanarsi dal fondo della classifica se riescono a ottenere una vittoria. Il calcio di inizio di Armenia vs Ucraina è previsto alle 15

Anteprima della partita Armenia vs Ucraina: a che punto sono le due squadre

Armenia

Dopo aver ottenuto due promozioni su due per passare dalla Lega D alla Lega B, l'Armenia rischia di retrocedere nella terza fascia della Nations League al termine dell'attuale campagna. Nonostante abbia battuto la Repubblica d'Irlanda per 1-0 al Vazgen Sargsyan Republic Stadium nella partita d'esordio, tre sconfitte consecutive l'hanno portata in fondo al Gruppo B1, a un punto

