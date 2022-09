joseph_kappa : RT @il_cappellini: Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di massacri… - Antaresnetz : RT @niforcheri: @mariannaaprile io provai un imbarazzo infinito quando TUTTI tranne FI esultarono al golpe a Berlusconi nel 2011 perché ave… - globalistIT : - nuccia20 : RT @il_cappellini: Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di massacri… - LuciaDiMartin16 : RT @il_cappellini: Le ignobili parole di Berlusconi che falsifica la genesi della guerra, inventa numeri, spaccia una campagna di massacri… -

Globalist.it

Quello che è chiarissimo è che, Salvini e Giorgia Meloni (che sta tentando di riposizionarsi) per anni hanno guardato con simpatia e interesse la Russia di Vladimir Putin che ha fatto del ...Lo sono ancora di più a quarant'anni di distanza: Silvio, Maurizio Costanzo, Alighiero ... per lo meno, indicati come presunti responsabili, dal tentativo didel Generale De Lorenzo ... A Berlusconi un golpe russo contro Zelensky andava bene: ‘botta’ di sincerità, altro che frainteso Berlusconi ha raccontato la guerra in Ucraina con parole che lasciano trasparire il suo sostegno a Putin. Poi la marchia indietro. La verità è che è stato sincero ...L'alleanza Verdi e Sinistra ha duramente criticato l'intervista in cui Silvio Berlusconi ha giustificato l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin: "Indecente, è rimasto nel suo lettone".