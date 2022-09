Wanna Marchi: «Chi compra i biglietti delle lotterie istantanee è un coglione. I coglioni vanno inculati» (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Stefania Nobile e sua madre, Wanna Marchi, le televenditrici più famose d’Italia, finite nei guai giudiziari dopo lo scoop di Striscia la Notizia legato all’attività televisiva di numeri “magici”, numeri vincenti per il Lotto, amuleti, sali da sciogliere in casa e altre storie. Sono state condannate in via definitiva a nove anni di carcere. Il quotidiano riporta la dichiarazione di Wanna Marchi che rappresenta la filosofia delle due donne: «I coglioni vanno inculati». Da ieri, su Netflix, è in onda la serie dedicata alla loro storia, in quattro puntate: Wanna. Dicono che tutto sommato è fatta bene, anche se ci sono testimonianze false. Wanna: «A un certo punto l’avvocato della parte ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Stefania Nobile e sua madre,, le televenditrici più famose d’Italia, finite nei guai giudiziari dopo lo scoop di Striscia la Notizia legato all’attività televisiva di numeri “magici”, numeri vincenti per il Lotto, amuleti, sali da sciogliere in casa e altre storie. Sono state condannate in via definitiva a nove anni di carcere. Il quotidiano riporta la dichiarazione diche rappresenta la filosofiadue donne: «I». Da ieri, su Netflix, è in onda la serie dedicata alla loro storia, in quattro puntate:. Dicono che tutto sommato è fatta bene, anche se ci sono testimonianze false.: «A un certo punto l’avvocato della parte ...

