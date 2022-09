Un metodo infallibile per risparmiare sulla bolletta? Mettere il cappotto termico alla propria abitazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo accorciare la doccia, cuocere a fuoco spento, spegnere lo stanby della tv. C'è un sistema infallibile per tagliare le bollette di gas e luce: fare il cappotto termico alla propria casa . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Non solo accorciare la doccia, cuocere a fuoco spento, spegnere lo stanby della tv. C'è un sistemaper tagliare le bollette di gas e luce: fare ilcasa . ...

_musadinessuno : RT @Kellakiara: Comunque se volete avere un'anticipazione di quali uomini famosi e non si manifesteranno come i ratti che sono, il metodo i… - libraia_ : RT @Kellakiara: Comunque se volete avere un'anticipazione di quali uomini famosi e non si manifesteranno come i ratti che sono, il metodo i… - stopridingmyD : RT @Kellakiara: Comunque se volete avere un'anticipazione di quali uomini famosi e non si manifesteranno come i ratti che sono, il metodo i… - Micheles7500 : @AlexBazzaro Io ho un metodo ancora migliore e infallibile al 100%. Basta eliminare tutte le tasse, solo in questo… - TalloneMattia : @sofiabarbierii A C I P O L L A, metodo infallibile consigliato da 11 mamme su 10 -