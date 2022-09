Temptation Island, una discussa ex protagonista annuncia di essere incinta per la seconda volta! (Di giovedì 22 settembre 2022) Veronica Valà, ex tentatrice di Temptation Island è incinta per la seconda volta. La giovane abruzzese ha partecipato al viaggio nei sentimenti nel ruolo di tentatrice di Christian Gallella, all’epoca fidanzato con Tara Gabrieletto. Di recente ha invece partecipato al game show Pupe e Secchione, quest’anno condotto da Paolo Ruffini. In passato ha presentato, insieme a Domenico Valentini, il programma Music Mania. Nel 2013 ha rappresentato la bellezza italiana al concorso di bellezza tenutosi in Messico, Miss America Latina. Nel corso della sua carriera si è data anche alla musica, incidendo un singolo, Get on Top. Della sua vita sentimentale non sappiamo molto, a parte il flirt avuto con Manfredi Ferlicchia. L’ex fidanzato di Giorgia Lucini e la tentatrice si sono frequentati per circa due mesi e l’hanno fatto nel ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 settembre 2022) Veronica Valà, ex tentatrice diper lavolta. La giovane abruzzese ha partecipato al viaggio nei sentimenti nel ruolo di tentatrice di Christian Gallella, all’epoca fidanzato con Tara Gabrieletto. Di recente ha invece partecipato al game show Pupe e Secchione, quest’anno condotto da Paolo Ruffini. In passato ha presentato, insieme a Domenico Valentini, il programma Music Mania. Nel 2013 ha rappresentato la bellezza italiana al concorso di bellezza tenutosi in Messico, Miss America Latina. Nel corso della sua carriera si è data anche alla musica, incidendo un singolo, Get on Top. Della sua vita sentimentale non sappiamo molto, a parte il flirt avuto con Manfredi Ferlicchia. L’ex fidanzato di Giorgia Lucini e la tentatrice si sono frequentati per circa due mesi e l’hanno fatto nel ...

IsaeChia : #TemptationIsland, una discussa ex protagonista annuncia di essere incinta per la seconda volta! L’ex tentatrice… - MasterAb88 : Stavolta non c'è sfida La versione spagnola di Temptation Island #LaIslaDeLasTentaciones (20,5%) parte a razzo e… - martasmkcsv : il tutto tra un bicchiere di vino e l'altro con in sottofondo temptation island spagnolo bo quest'anno surreale - beysfragrance : stasera finalmente inizia temptation island spagnolo, ne avevo proprio bisogno - infoitcultura : Temptation Island, una discussa coppia del programma conferma di essere in attesa del primo figlio (Video) -