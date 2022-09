Roma: “Ti mando a spaccare tutto”, la funzionaria antimafia a processo per usura (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma. Più il metodo era quello che avrebbe dovuto combattere sul suo lavoro: concedeva prestiti ai commercianti – ristoratori, baristi e parrucchieri della Capitale – poi, ogni tre mesi li richiedeva indietro, ovviamente con interessi, e non da poco. Dalla cancelleria della Procura al banco degli imputati Per tale ragione, una dipendente del ministero della Giustizia, Gioia Boldrini, in servizio alla Direzione nazionale antimafia è finita ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono forti: associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, esercizio abusivo del credito e usura. Il giro di usura tra i commercianti, stando alle indagini, sarebbe stato messo in piedi in piena emergenza Covid, sfruttando le debolezze dei richiedenti e il momento di difficoltà. Dunque, dalle cancellerie della Procura al banco degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022). Più il metodo era quello che avrebbe dovuto combattere sul suo lavoro: concedeva prestiti ai commercianti – ristoratori, baristi e parrucchieri della Capitale – poi, ogni tre mesi li richiedeva indietro, ovviamente con interessi, e non da poco. Dalla cancelleria della Procura al banco degli imputati Per tale ragione, una dipendente del ministero della Giustizia, Gioia Boldrini, in servizio alla Direzione nazionaleè finita ai domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono forti: associazione a delinquere finalizzata all’estorsione, esercizio abusivo del credito e. Il giro ditra i commercianti, stando alle indagini, sarebbe stato messo in piedi in piena emergenza Covid, sfruttando le debolezze dei richiedenti e il momento di difficoltà. Dunque, dalle cancellerie della Procura al banco degli ...

